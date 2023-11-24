У казахстанских экспортёров есть, что везти, но не на чем - Минторговли РК

Проблемы, связанные с экспортными поставками из Казахстана на внешние рынки, обсудили участники заседания штаба по вопросам экспорта, который прошёл в Астане. Об этом сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на положительные показатели торговли Казахстана с другими странами по итогам 9 месяцев 2023 года, экспорт готовой продукции показал снижение. У товаропроизводителей есть большие внутренние резервы для улучшения ситуации, но необходимо решить сложности с транспортировкой, отметили участники обсуждения.

"У экспортёров есть, что везти, но не на чем. По плану перевозок на ноябрь 2023 года в экспортном направлении заявлена потребность транспортировки 8,5 млн тонн грузов, из них согласовано только 3,6 млн тонн, то есть по 4,9 млн тонн грузоотправителям отказано. Эти факты наглядно показывают, почему у нас экспорт не растёт теми темпами, которыми мог бы", — сказал министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев.

Глава ведомства обратился к членам штаба за конкретными кейсами и предложил совместными усилиями разработать меры по решению возникших проблем. По словам исполняющего обязанности председателя правления НПП "Атамекен" Раимбека Баталова, отсутствие чёткого плана предоставления вагонов негативно влияет на экспортный процесс. В результате товаропроизводители не могут реализовать свою продукцию.

Представители бизнеса сошлись во мнении: нужна понятная картина по железнодорожным мощностям, тогда у грузоотправителей будет больше возможности эффективно планировать перевозки. По словам руководителя управления министерства транспорта РК Сатжана Узбекова, в этом году перевозка грузов по железной дороге в экспортном направлении увеличилась наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только по зерну отмечается рост поставок в КНР в три-четыре раза. По прогнозам министерства, транспортировка грузов в Китай покажет новый рекорд в декабре.

"Большой объём перевозок осуществляется, но есть ограничения по "стыкам". В этом году мы полностью исчерпываем пропускную способность в направлении Китая. По итогам года объём перевозок в КНР увеличится до 27,6 млн тонн. Это максимальная мощность инфраструктуры, которой мы добились благодаря проведению соответствующей работы", — рассказал Сатжан Узбеков.

По информации председателя Национальной ассоциации экспортёров KazGrain Зейнуллы Абдуманапова, объём экспортных поставок в этом году только уменьшился. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом экспорт в разы уменьшился.

"С момента пандемии КТЖ приучила нас возить грузы в контейнерах, мы за два года эту работу поставили, но в сентябре 2023 года ограничили перевозку в контейнерах зерновых культур и продуктов перемола в Китай. Контейнерные перевозки у нас ограничены на 85%. Сейчас их могут осуществлять только те станции, у которых есть параграф 8 и 10. КТЖ на 60-70% урезает основной план перевозок, единственный аргумент — стыки загружены. Раньше у нас была возможность регулировать свои отгрузки с помощью подачи заявок на включение в дополнительный план перевозок. Но сегодня нам их не согласовывают", — сказал глава ассоциации.

В свою очередь представитель министерства транспорта сообщил, что нормы по параграфам были предусмотрены тогда, когда на станциях существовала вся необходимая инфраструктура, грузовые работы станция проводила сама.

"Сейчас корректирующие нормы приняты, работа по параграфам ведётся. Что касается планов, есть правила перевозки грузов, дополнительный план согласуется не в ущерб основному. Если грузоотправитель в прошлом месяце выполнил заявленную норму, ему согласовывают план. Недобросовестным грузоотправителям отказывают в дополнительных перевозках", — сообщил Сатжан Узбеков.

Представители бизнеса озвучили несколько предложений для повышения эффективности планирования.

Во-первых, автоматизировать рассмотрение заявок на перевозку, чтобы грузоотправитель знал, почему ему отказали и на каком участке не пропустили груз.

Во-вторых, ежемесячно публиковать в открытом доступе планы перевозок КТЖ по открытым товарным позициям, в частности, по АПК. Это позволит товаропроизводителям качественно планировать отправку продукции.

Кроме того, участники заседания заинтересованы в реализации проекта приоритезации экспортных поставок. Подводя итоги обсуждения, Арман Шаккалиев заявил, что стороны делают общую работу, нацеленную на конкретный результат. В то же время перевозки не должны страдать. Он отметил необходимость штаба по вопросам экспорта, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.