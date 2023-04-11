У акимата Жанаозена собрались протестующие

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Несколько часов назад у здания акимата Жанаозена собрались рабочие нефтесервисных компаний с требованием освободить задержанных бастующих в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Как сообщают местные жители, спустя некоторое время после этого в Жанаозене отключили мобильный интернет. Горожане отмечают, что мобильная связь и услуги интернет-провайдеров в Жанаозене продолжают функционировать.

10 апреля в Астане у здания министерства энергетики РК собрались десятки нефтяников из Жанаозена. В нацкомпании "КазМунайГаз" сообщили, что с митинговавшими провели переговоры. Они являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Рабочим предложили трудоустройство в ТОО "Ai-Bis" и ТОО "Кезби" (также оказывает нефтесервисные услуг) с сохранением заработных плат. Но экс-работники "БерАли Мангистау Company" заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в "Озенмунайгазе". Собравшимся нефтяникам объяснили, что их требования по трудоустройству в штат АО "Озенмунайгаз" в обход существующих правовых процедур являются незаконными. Это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди. Данные правила приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест.

В департаменте полиции Астаны вечером 11 апреля сообщили, что задержали группу нефтяников, которые организовали несанкционированный митинг у здания Минэнерго.

"В связи с нарушением митингующими закона "О мирных собраниях" в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставлены ряд организаторов и активных участников акции", - отметили в ДП.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности по статьям 488 и 667 КоАП РК, влекущим предупреждение или штраф в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 15 суток. Их действиям будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству, сообщили в полиции.