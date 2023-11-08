Тысячи жителей Туркестанской области переплачивали за товарный газ

В Туркестанской области установлены факты ненадлежащего предоставления услуг 11 тысячам потребителям товарного газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.



Указывается, то в 2022 году министерство национальной экономики согласовало цены на розничную реализацию газа для получателей государственной социальной и жилищной помощи всех регионов страны со снижением тарифа на 20%. Областной акимат и АО "КазТрансГаз Аймак" подготовили соответствующий меморандум о взаимодействии.

"Однако местный исполнительный орган отказался подписывать меморандум из-за необходимости сбора персональных данных социально-уязвимых граждан. Всё это препятствовало своевременному применению тарифа для указанной категории населения. По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора акиматом обеспечено заключение меморандума по снижению тарифа 11 тысячам абонентов с 35,7 до 28,54 тенге за кубический метр газа", - сообщили в прокуратуре Туркестанской области.