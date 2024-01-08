Тысячи японцев оказались в изоляции из-за землетрясения

В Японии около 2,3 тысячи человек оказались отрезанными от коммуникаций из-за последствий серии землетрясений, которые произошли в западной части страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Российскую газету".

В префектуре Исикава в результате сейсмической активности было разрушено дорожное полотно и мосты, наблюдаются перебои с интернетом и сотовой связью. Некоторые насёленные пункты региона, по сути, оказались в изоляции из-за разрушения ведущих к ним путей.

1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6. Подземные толчки ощущались в Токио.

Для всего западного побережья страны объявили угрозу цунами — на отдельных участках высота волн цунами достигала пяти метров. Местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или забраться на крыши зданий.

Более 35 тысяч домов в центральной части страны остались без электроснабжения, а японские энергетические компании срочно начали проверять состояние атомных объектов в стране. Больше всего от подземных толчков пострадали города Вадзима и Судзу (префектура Исикава).

Число жертв серии землетрясений возросло до 126. Не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы пока не могут установить местонахождение более 200 жителей.