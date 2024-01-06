Число жертв землетрясений в Японии достигло 126

Число жертв серии землетрясений, которые продолжаются в Японии уже шестой день, возросло до 126. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные японскими региональными властями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Число жертв землетрясения в Японии превысило 100 впервые с 2016 года, когда произошло разрушительное землетрясение в префектуре Кумамото на юго-западе страны, унесшее жизни 273 человек.

Кроме того, по последним данным, не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей. В зоне стихийного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы Силы самообороны Японии. Наибольший ущерб нанесен префектуре Исикава: там разрушено более 250 домов, пожары уничтожили порядка 300 построек.

В пострадавшем регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, отмечается нехватка топлива.

1 января в центральном регионе Японии произошло более 50 землетрясений магнитудой от 3,6 до 7,6 балла. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. В стране объявили угрозу цунами.Ранее сообщалось, что землетрясение, произошедшее у берегов Японии, унесло жизни не менее 48 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде.