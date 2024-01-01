Серия мощных землетрясений произошла в Японии. Объявлена угроза цунами

В центральной части Японии произошло несколько землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6. Для всего западного побережья страны объявили угрозу цунами — на отдельных участках высота волн цунами достигает 5 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По крайней мере пять мощных землетрясений различной магнитуды произошли на острове Хонсю. Подземные толчки ощущались в Токио.

Магнитуда сильнейшего землетрясения составила 7,6. Волны высотой до 5 м достигли регионов на западном побережье. По словам экспертов, некоторые из волн достигли прибрежной зоны всего через несколько минут после первых подземных толчков.

Местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или забраться на крыши зданий. Японские сейсмологи предупредили о возможности повторных мощных землетрясений магнитудой выше 7 в ближайшие 2-3 дня.

Двух пожилых жительниц префектуры Фукуи госпитализировали с ушибами.

Более 35 тысяч домов в центральной части страны остались без электроснабжения.

Японские энергетические компании в срочном порядке проверяют состояние атомных объектов в стране. По данным японского комитета по контролю за атомной энергетикой, пока каких-либо нештатных ситуаций на АЭС не зафиксировали. В стране приостановили движение скоростных поездов "синкансен".

Диктор японского общественного телевидения в прямом эфире призывает жителей прибрежных районов вспомнить землетрясение и цунами 2011 года и немедленно спасаться.

Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило угрозу цунами, под воздействие которого могут попасть прибрежные части западного побережья острова.

Во Владивостоке также объявили угрозу цунами.