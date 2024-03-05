Тысячи призывников отправятся в армию из Астаны

Начался призыв на весеннюю срочную воинскую службу: из столицы в армию отправятся более тысячи ребят. Об этом на брифинге РСК сообщил начальник департамента по делам обороны столицы Айдын Сагинбеков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

До 30 июня 2024 года, ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан пополнят более двадцати тысяч военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва.

В их числе к призыву подлежат:

в Вооруженные Силы – более 9 тысяч человек;

в Национальную гвардию – свыше 6 тысяч человек;

в Пограничную службу КНБ – около 3 тысяч человек;

в Министерство по ЧС – порядка 300 человек;

в Службу государственной охраны – почти 300 человек.

Из столицы отправятся служить более тысячи новобранцев.

"Призыв на срочную воинскую службу и увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленный срок, будут организованы и проводиться в соответствии с действующим законодательством. Информирование граждан мужского пола, подлежащих призыву, осуществляется путем направления им персональных повесток, доставляемых по месту жительства или работы, и SMS-сообщений службы 1414. Будут вручаться повестки", - сказал он.

Отсрочка или освобождение от призыва предоставляется гражданам через портал электронного правительства.

Продолжается внедрение цифровых технологий во всех отраслях вооруженных сил. Учет военнообязанных и призывников переведен в цифровой формат, позволяющий автоматизировать работу местных органов военного управления.

Запущена служба по отсрочке и освобождению граждан от призыва на воинскую службу. Теперь граждане могут получить государственную услугу по предоставлению сведений о статусе прохождения воинской службы без каких-либо документов. Данная категория граждан получает SMS-уведомление об отсрочке приглашения. Эта система позволяет удаленно решать многие проблемы, за исключением личного контакта, с цифровизацией воинского учета граждан.