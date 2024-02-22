  • 22 Февраля, 06:58
  • BAIGENEWS

Тёплые одеяла раздали роженицам после жалоб на холод в роддоме Семея

Сегодня, 06:22
АВТОР
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стоп-кадр из видео/ instagram.com/semey_city Сегодня, 06:22
Сегодня, 06:22
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Фото: стоп-кадр из видео/ instagram.com/semey_city

В акимате области Абай прокомментировали жалобу о том, что роженицы замерзают в роддоме Семея, передаёт BaigeNews.kz.

Публикация появилась в Instagram-паблике semey_city

"В роддоме есть теплые пустые палаты, но меня перевели из теплой в холодную. Я в тоненьком халате, с новорожденным лежу. Попросили о переводе, но нам отказали",  отмечается в обращении.

На подоконниках расстелены одеяла, чтобы защититься от ветра. Окна в палате запотели.

 
 
 
 
 
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Публикация от Семей | Абай облысы | Қазақстан (@semey_city_)

На публикацию отреагировал акимат Семея. Здесь рассказали, что после обращения роженицы служба поддержки пациентов областного перинатального центра провела проверку.

Также в акимате уточнили, что в настоящее время работает корпус  2 роддома, так как корпус  1 закрыт на капитальный ремонт. 

"Причиной перевода женщины в другую палату явилось то, что выписка ее была запланирована на 20 февраля 14:00 и не состоялась по семейным обстоятельствам. Так как палата, где находились послеродовые женщины, в том числе и она, готовилась к обработке для приема следующих пациентов, а ее перевели в другую палату согласно приказа Минздрава РК  ҚР ДСМ  96 /2020 от 11 августа 2020 года (палаты послеродового отделения заполняются циклично, но не более трех календарных дней пребывания),  пояснили в акимате.

Отмечается, что температурный режим в палатах послеродового отделения снизился до +23 ℃ при норме +25℃. 

"Утром 21 февраля в палатах регистрируется температура +24℃(...). С женщинами в отделении проведена беседа, по необходимости предоставляются дополнительные теплые одеяла. Проводится дополнительная регулировка пластиковых окон в палатах для снижения теплопотерь",  указывается в сообщении.

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