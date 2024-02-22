Тёплые одеяла раздали роженицам после жалоб на холод в роддоме Семея

В акимате области Абай прокомментировали жалобу о том, что роженицы замерзают в роддоме Семея, передаёт BaigeNews.kz.

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"В роддоме есть теплые пустые палаты, но меня перевели из теплой в холодную. Я в тоненьком халате, с новорожденным лежу. Попросили о переводе, но нам отказали", — отмечается в обращении.

На подоконниках расстелены одеяла, чтобы защититься от ветра. Окна в палате запотели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семей | Абай облысы | Қазақстан (@semey_city_)

На публикацию отреагировал акимат Семея. Здесь рассказали, что после обращения роженицы служба поддержки пациентов областного перинатального центра провела проверку.

Также в акимате уточнили, что в настоящее время работает корпус № 2 роддома, так как корпус № 1 закрыт на капитальный ремонт.

"Причиной перевода женщины в другую палату явилось то, что выписка ее была запланирована на 20 февраля 14:00 и не состоялась по семейным обстоятельствам. Так как палата, где находились послеродовые женщины, в том числе и она, готовилась к обработке для приема следующих пациентов, а ее перевели в другую палату согласно приказа Минздрава РК № ҚР ДСМ № 96 /2020 от 11 августа 2020 года (палаты послеродового отделения заполняются циклично, но не более трех календарных дней пребывания), — пояснили в акимате.

Отмечается, что температурный режим в палатах послеродового отделения снизился до +23 ℃ при норме +25℃.