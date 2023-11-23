Тушёнку из мяса сайгаков начали производить в Аркалыке
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В Костанайской области налаживают производство тушенки из сайгачатины. За день цех производит 2,5 тысячи банок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В регионе сокращают численность бетпакдалинской популяции степных антилоп. Регулирование численности сайгаков проводится в целях предотвращения экономического ущерба сельхозпроизводителям. По данным весеннего учёта, в Казахстане численность бетпакдалинской популяции сайгаков превышает 740 тысяч особей. В программу промышленного отлова вошли 15%.
"Мясо сайгаков после консервации мы помещаем в автоклав. Здесь при температуре 120 градусов тушёнка готовится час. Весь процесс стерилизации и охлаждения автоматизирован. Тушёнка из сайгачатины – новый вид продукции Аркалыкского мясокомбината. На производство и реализацию деликатеса у предприятия есть лицензия", - сказал мастер консервного цеха Серикболсын Оспанов.
За день на этом заводе перерабатывают тонну мяса. Получается 2,5 тысячи банок продукции. Ее отправляют в торговую сеть по всей стране.
"В первую очередь при приёме туш сайгаков мы проверяем органолептические показатели, также проводим лабораторные исследования. Пока не выявили ни одного животного с заболеванием. Сырьё привозят по программе промышленного отлова, который стартовал месяц назад и продлится до конца ноября", - заверила ветеринарный врач Гульназ Серкебаева.
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