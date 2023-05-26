Туши джейранов изъяли у браконьеров в Кызылорде

Фото: polisia.kz

Сотрудники УБОП ДП Кызылординской области задержали двоих жителей областного центра за транспортировку находящихся под угрозой исчезновения джейранов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Из салона машины марки ВАЗ изъяты три туши животных.

Проводится досудебное расследование по статье 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Назначены экспертизы.