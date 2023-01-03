Турция выходит из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия

Фото: noi.md

Государственный совет по административным апелляциям признал законным выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия, передаёт BaigeNews.kz.

Стамбульская конвенция - это самый масштабный международный договор, специально разработанный для борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Турция стала первым государством, подписавшим Конвенцию. Это произошло 14 марта 2012 года.

Однако через 9 лет, в марте 2021 года, президент Турции заявил о выходе из конвенции, потому что, по его мнению, цель документа была подвергнута изменениям, и он не соответствует социальным и семейным ценностям Турции.