open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Турция выходит из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия
noi.md Сегодня, 18:59
220
Сегодня, 18:59
220
Фото: noi.md

Турция выходит из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия

Государственный совет по административным апелляциям признал законным выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия, передаёт BaigeNews.kz.

Стамбульская конвенция - это самый масштабный международный договор, специально разработанный для борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Турция стала первым государством, подписавшим Конвенцию. Это произошло 14 марта 2012 года.

Однако через 9 лет, в марте 2021 года, президент Турции заявил о выходе из конвенции, потому что, по его мнению, цель документа была подвергнута изменениям, и он не соответствует социальным и семейным ценностям Турции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Стамбульская конвенция #Турция
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:59
220
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх