Турецкие отели сохранят формат "Всё включено" в 2024 году

Турция сохранит формат размещения в отелях по типу "все включено" в 2024 году. Об этом заявил посол Турции в РФ Танжу Бильгич, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что в Турции есть различные типы размещения.

"Все включено" — один из них. Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу "все включено", продолжат это делать в следующем году. Будут возможности для такого типа размещения", — сказал он, комментируя инициативу о возможном пересмотре этого формата.

Ранее появилась информация о том, что представители турецкой индустрии туризма предлагают пересмотреть формат "Всё включено" (all inclusive) в отелях. Согласно этой инициативе, турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить.

Сообщалось, что казахстанские туристы стали отказываться от отдыха в Турции из-за высоких цен. Причина — дороговизна в стране, ставшей следствием падения турецкой лиры до исторического минимума.

По данным туристических агентств, граждане РК всё чаще предпочитают Вьетнам и ОАЭ Арабские Эмираты.