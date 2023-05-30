- Названа сумма ущерба по делу о взрывах близ Тараза 00:20 111
- Казахстанцы отказываются отдыхать в Турции из-за цен 30.05.2023 344
- Елена Рыбакина уверенно вышла во второй круг "Ролан Гаррос" 30.05.2023 570
- Сельчане вывалили мешки с мусором у акимата в Туркестанской области 30.05.2023 348
- Четверо пострадали в ДТП с автобусами в Караганде 30.05.2023 488
- Бублик проиграл на старте "Ролан Гаррос" 30.05.2023 414
- Скандал из-за торговых мест разгорается на рынке в Алматы 30.05.2023 565
- 62 авто из-за рубежа незаконно поставили на учёт в Акмолинской области 30.05.2023 447
- "Управление неэффективно" - лидер партии "Байтак" о ситуации с водой в стране 30.05.2023 429
- В Казахстане снизилось число убийств, грабежей и разбойных нападений 30.05.2023 428
- Акционеры Polymetal одобрили "переезд" в МФЦА в Казахстане 30.05.2023 461
- Настоящий патриот: двухлетний Миша стал звездой TikTok благодаря владению казахским 30.05.2023 961
- Как создаются мультфильмы, рассказал молодой казахстанский режиссёр 30.05.2023 465
- Центры реабилитации для наркозависимых детей предложили создать в Казахстане 30.05.2023 540
- Курс доллара вырос в Казахстане 30.05.2023 500
- Законопроект о территориальной обороне разрабатывают в Казахстане 30.05.2023 661
- Пенсионерку удерживали в рабстве и заставляли попрошайничать в Алматы 30.05.2023 520
- Ребёнок застрял в стиральной машинке в Павлодарской области 30.05.2023 632
- Экс-капитан "Барыса" Никита Михайлис стал игроком "Металлурга" 30.05.2023 600
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 922
- Главврач поликлиники в Алматы проведёт семь лет в колонии за растрату 79 млн тенге 30.05.2023 624
- 62-летняя пенсионерка организовала притон в сауне Семея 30.05.2023 685
- Сотрудник ДУИС на авто задавил коллегу в Петропавловске 30.05.2023 570
- Аманатовцы хотят наказать операторов связи за отсутствие интернета в сёлах 30.05.2023 637
- Касым-Жомарт Токаев принял Ерлана Кошанова 30.05.2023 677
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 2253
- "Митингов 31 мая не будет" - прокуратура предупредила алматинцев 30.05.2023 751
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 644
- Мужчина показывал свои гениталии детям в Семее 30.05.2023 762
- "Тариф будет справедливым и комфортным для населения" - МНЭ о стоимости комуслуг 30.05.2023 1055
- Автомобили значительно подорожали в Астане и в двух регионах 30.05.2023 875
- Цены на авиабилеты FlyArystan вырастут, если отделить компанию от Air Astana — Питер Фостер 30.05.2023 1058
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 1406
- Токаев принял верительные грамоты послов ряда стран 30.05.2023 661
- Как "пижамный день" в школах Казахстана связан с продлением учебного года 30.05.2023 556
- Опий и гашиш в большом объёме пытался перевезти наркоделец из Кыргызстана в Казахстан 30.05.2023 837
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 1484
- Девятиклассник скончался после драки в школе 30.05.2023 820
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 638
- Сотрудникам "БерАли Мангистау Company" предложили работу и прежнюю зарплату 30.05.2023 557
- Критическим назвали состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны 30.05.2023 640
- "Воды нет, магазина нет, дороги тоже": как пустеют приграничные с Россией деревни 30.05.2023 868
- Уникальная костанайская порода лошадей находится на грани исчезновения 30.05.2023 494
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 3236
- Более тысячи участков раздали чиновники в санитарной зоне аэропортов — Генпрокуратура 30.05.2023 681
- Таксистов могут обязать ездить с шашечками и проходить осмотры 30.05.2023 558
- Семь авиакомпаний создавали угрозу безопасности полётов в Казахстане — опубликован список 30.05.2023 748
- Прямые рейсы из Казахстана в Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур откроются до 2025 года 30.05.2023 602
- В июле казахстанцы смогут передать половину накоплений из ЕНПФ в инвесткомпании 30.05.2023 644
- VIP-госномера на авто теперь можно выбрать в интернете 30.05.2023 773
- В TikTok появились более 100 онлайн-казино — АФМ 30.05.2023 531
- В Усть-Каменогорске открыли первый кинозал для незрячих 30.05.2023 704
- Руководство "Семей орманы" за взятки выдавало разрешения на вырубку леса - Антикор 30.05.2023 587
- Глава отдела полиции Шымкента попал под следствие. Его подозревают во взятничестве 30.05.2023 817
- Производство товарного газа в Казахстане обещают увеличить в ближайшие годы в несколько раз 30.05.2023 636
- На севере Казахстана хирурги извлекли из желудка подростка волосяную опухоль 30.05.2023 932
- "Не строишься, через три года даже не приходи": Аким Костаная об использовании земельных участков 30.05.2023 885
- Никита Михайлис обратился к казахстанцам после долгожданной новости 30.05.2023 1162
- Уволен глава СПК "Байконур", допустивший растрату продуктов питания в Кызылорде 30.05.2023 823
- "Господин Ногаев, где вода?": после скандала с плакатами жителям Актау вернули воду 30.05.2023 925
- Банки "замораживают" кредиты солдатам-срочникам на время службы в армии 30.05.2023 827
- Пенсионерку с инвалидностью удерживали в рабстве и заставляли просить милостыню в Алматы 30.05.2023 771
- 1100 долларов США украла у девушки соседка по комнате в общежитии Астаны 30.05.2023 827
- Трёхлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Шымкенте 29.05.2023 768
- Более 27 тысяч фейковых LEGO задержали на границе Казахстана с Россией 29.05.2023 952
- Путинцева сделала камбэк и вышла во второй круг "Ролан Гаррос" 29.05.2023 987
- Релокация: какие иностранные компании уже переехали в Казахстан 29.05.2023 719
- Трёх туристов спасли в горах Алматы 29.05.2023 737
- Почти 150 млн тенге выманил помогайка у астанчан 29.05.2023 786
- Возле каждого аэропорта в Казахстане есть несогласованные объекты – депутаты 29.05.2023 1035
- Чемпионат мира по рукопашному бою пройдёт в Астане 29.05.2023 976
- Развращение малолетних: подозреваемого задержали в Жанаозене 29.05.2023 1210
- Каково это - быть приёмным родителем. Рассказ из первых уст и советы психолога 29.05.2023 684
- Казахстан возглавил рейтинг Международной ассоциации бокса 29.05.2023 1198
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 758
- Возможна провокация - МИД о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 29.05.2023 1032
- Состояние за счёт ресурсов Казахстана - в Европарламенте рассказали о возврате активов 29.05.2023 938
- Пенсионеры по выслуге лет накопили более 120 млрд тенге: с 1 июля они могут снять все свои сбережения 29.05.2023 815
- Турист из Дании пожаловался на таксистов в аэропорту Астаны 29.05.2023 6984
- Арестован таксист, пристававший к иностранцам в аэропорту Алматы 29.05.2023 805
- LOADING...
Казахстанцы отказываются отдыхать в Турции из-за цен
Казахстанские туристы стали отказываться от отдыха в Турции из-за высоких цен. По данным туристических агентств, граждане РК всё чаще предпочитают Вьетнам и ОАЭ Арабские Эмираты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Причина в падении турецкой лиры до исторического минимума – 20 лир за доллар. В стране разгоняется инфляция, растущие цены отпугивают туристов. Их можно будет привлечь, если турецкие отельеры начнут снижать цены, говорят в турфирмах.
"Высокого спроса как такового на Турцию сейчас нет. Всё-таки наших туристов останавливали неопределённая ситуация и прошедшие выборы. В среднем сейчас на неделю получается 1300-1500 долларов. В прошлом году можно было за 1100-1200 долларов купить хороший тур. Отели формируют свои цены в лирах, так как у нас международные расчёты через операторов – всё идет в долларах. Если цена там опустится, то и, соответственно, и у нас", — говорит и. о. директора турфирмы Александр Акназаров.
Нурсултан Куантай, студент из Казахстана, живёт на юго-востоке Турции. В неделю он тратит не меньше 800 лир. Это почти 18 тысяч тенге. Раньше сумма была меньше на 30 процентов, говорит Нурсултан.
"Цены в два раза поднялись. Стало очень дорого всё. И всё подорожало: продукты, услуги, одежда. Уже мало туристов. В основном такая обстановка", — говорит Нурсултан Куантай.
Некоторые экономисты связывают девальвацию турецкой лиры с тем, что на президентских выборах победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган.
"Эрдоган часто вмешивается в действия Центрального банка, монетарную политику, это всегда негативно влияет на курс валюты. Инвесторы опасаются, что в политике коренным образом ничего не изменится. И соответственно, дальше будет девальвировать именно турецкая лира", — говорит экономист Арман Байганов.
Кто-то из экономистов считает, что турецкая валюта ещё может укрепиться. Всё будет зависеть от того, каким политическим курсом дальше поведёт страну Эрдоган.
-
Trend news
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 922
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 2244
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 644
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 1404
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 1481
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 3221
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 1053
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 9429
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 874
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 788
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1556
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 1591
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1570
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1655
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 41560
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5016
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 1701
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1440
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 10391
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 1558
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1426
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 1483
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 1135
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2091
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1274
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2455
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1146
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1573
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1263
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1537
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16308
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 1883
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1437
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4400
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 2184
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 2865
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 3768
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6433
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2313
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1913
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5128
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3555
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4145
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 2761
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2632
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2144
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2082
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2167
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 1948
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7332
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2241
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2168
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 11009
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2631
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2354
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 10044
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2774
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2348
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2350
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2282
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3546
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2451
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 3037
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2689
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 3125
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 2799
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2811
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 3162
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2640
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2322
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6766
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2615
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 3219
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2785
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 3161
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 3140
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2848
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 3701
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 10624
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 4479
-
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 637
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 758
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 814
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 748
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 860
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1002
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1345
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1293
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1682
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1278
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1379
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1374
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2016
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 1819
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1745
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1366
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2212
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1742
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2001
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2404
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2286
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1930
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2328
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1950
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2141
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2127
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2357
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2610
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2164
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2366
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2166
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2163
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2124
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2452
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2463
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2281
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2578
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2543
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2448
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4612
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3184
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3210
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3459
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3454
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3235
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3167
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4381
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3154
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3395
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3720
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3593
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3661
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3320
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3874
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3459
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3825
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3478
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3604
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5286
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3913
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 4038
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4271
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4590
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4614
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5267
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5782
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 5066
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5263
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5259
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5604
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5489
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5380
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5532
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5809
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5701
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 7276
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6478
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6720
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6793
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 7477