Казахстанцы отказываются отдыхать в Турции из-за цен

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Казахстанские туристы стали отказываться от отдыха в Турции из-за высоких цен. По данным туристических агентств, граждане РК всё чаще предпочитают Вьетнам и ОАЭ Арабские Эмираты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Причина в падении турецкой лиры до исторического минимума – 20 лир за доллар. В стране разгоняется инфляция, растущие цены отпугивают туристов. Их можно будет привлечь, если турецкие отельеры начнут снижать цены, говорят в турфирмах.

"Высокого спроса как такового на Турцию сейчас нет. Всё-таки наших туристов останавливали неопределённая ситуация и прошедшие выборы. В среднем сейчас на неделю получается 1300-1500 долларов. В прошлом году можно было за 1100-1200 долларов купить хороший тур. Отели формируют свои цены в лирах, так как у нас международные расчёты через операторов – всё идет в долларах. Если цена там опустится, то и, соответственно, и у нас", — говорит и. о. директора турфирмы Александр Акназаров.

Нурсултан Куантай, студент из Казахстана, живёт на юго-востоке Турции. В неделю он тратит не меньше 800 лир. Это почти 18 тысяч тенге. Раньше сумма была меньше на 30 процентов, говорит Нурсултан.

"Цены в два раза поднялись. Стало очень дорого всё. И всё подорожало: продукты, услуги, одежда. Уже мало туристов. В основном такая обстановка", — говорит Нурсултан Куантай.

Некоторые экономисты связывают девальвацию турецкой лиры с тем, что на президентских выборах победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган.

"Эрдоган часто вмешивается в действия Центрального банка, монетарную политику, это всегда негативно влияет на курс валюты. Инвесторы опасаются, что в политике коренным образом ничего не изменится. И соответственно, дальше будет девальвировать именно турецкая лира", — говорит экономист Арман Байганов.

Кто-то из экономистов считает, что турецкая валюта ещё может укрепиться. Всё будет зависеть от того, каким политическим курсом дальше поведёт страну Эрдоган.