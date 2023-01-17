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Иллюстративное фото Сегодня, 17:20
144
Сегодня, 17:20
144
Фото: Иллюстративное фото

Цинковый гроб нашли у дороги в Семее

Страшную находку обнаружили водители у дороги в Семее. На обочине лежал бесхозный цинковый гроб, я рядом чьи-то кости. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в соцсетях.

"На кольце Аэропорта лежит цинковый гроб. То ли слетел, то ли выкинули. Кости торчат какие-то. Разве можно такие вещи разбрасывать", - сказано в описании под роликом.

 
 
 
 
 
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Публикация от Оса Семей (@oo_osa_semey__vko)

В ДП области Абай сообщили, что цинковый гроб действительно обнаружен, человеческих останков в нём нет. 

"Установлено, тело мужчины 8 января перевезли в Семей из Алматы для транспортировки в Кокпектинский район для захоронения. После гроб оставили неподалеку от аэропорта. В отношении 32-летнего родственника в будет составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК. Санкция статьи влечёт штраф в размере 20 МРП", - сообщили в полиции.

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#происшествия #Семей
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:20
144
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