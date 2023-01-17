Цинковый гроб нашли у дороги в Семее

Фото: Иллюстративное фото

Страшную находку обнаружили водители у дороги в Семее. На обочине лежал бесхозный цинковый гроб, я рядом чьи-то кости. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в соцсетях.

"На кольце Аэропорта лежит цинковый гроб. То ли слетел, то ли выкинули. Кости торчат какие-то. Разве можно такие вещи разбрасывать", - сказано в описании под роликом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оса Семей (@oo_osa_semey__vko)

В ДП области Абай сообщили, что цинковый гроб действительно обнаружен, человеческих останков в нём нет.