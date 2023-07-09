ЦИК Узбекистана признала выборы президента состоявшимися

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Согласно узбекскому законодательству, выборы в стране признаются состоявшимися, если на них проголосовали более 33 процентов избирателей. За первые три часа голосования на досрочных выборах в нём приняли участие уже более 33,5 процента избирателей. Об этом сообщила ЦИК страны, передаёт BaigeNews.kz.

К 11 часам утра на досрочных выборах президента Узбекистана проголосовали 6,463 миллиона из 19,5 зарегистрированных избирателей.

Напомним, сегодня в Узбекистане открылись избирательные участки, жители страны досрочно выбирают нового главу государства.

В выборах президента участвуют четыре кандидата:

от Народно-демократической партии — Улугбек Иноятов;

от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) (поддержан партией "Миллий тикланиш") — Шавкат Мирзиёев;

от Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") — Робахон Махмудова;

от Экологической партии — Абдушукур Хамзаев.

Согласно ранее внесённым поправкам в Конституцию, теперь срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет. Также главный закон страны даёт возможность участвовать в выборах действующему президенту Мирзиёеву, занимающему этот пост с 2016 года. Он может продолжить править страной до 2040 года.