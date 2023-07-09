В Узбекистане начались досрочные выборы президента

Фото: gazeta.uz

В Узбекистане сегодня выбирают нового президента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

В воскресенье, в 8:00 утра по ташкентскому времени, в стране открылись избирательные участки по досрочным выборам главы государства. Они будут работать до 20:00.

В выборах президента участвуют четыре кандидата:

от Народно-демократической партии — Улугбек Иноятов;

от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) (поддержан партией "Миллий тикланиш") — Шавкат Мирзиёев;

от Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") — Робахон Махмудова;

от Экологической партии — Абдушукур Хамзаев.