Цены на услуги воздушного транспорта продолжили расти в Казахстане

В Казахстане в январе 2024 года цены на услуги пассажирского воздушного транспорта выросли на 9,2% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Как отметили аналитики, среди регионов сильнее всего удорожание почувствовали жители Атырауской, Мангистауской областей и Шымкента.

В Северо-Казахстанской области цены остались на уровне января 2023 года.

В семи из 20 регионов страны услуги пассажирского воздушного транспорта подешевели. Наибольшее снижение цен было отмечено в Западно-Казахстанской, Жамбылской и Абай областях.

Напомним, по итогам 2023 года цены на услуги в авиационной сфере для потребителей выросли на 19%.