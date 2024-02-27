Цены на услуги воздушного транспорта продолжили расти в Казахстане
Сегодня, 10:01
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Сегодня, 10:01Сегодня, 10:01
87Фото: gov.kz
В Казахстане в январе 2024 года цены на услуги пассажирского воздушного транспорта выросли на 9,2% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Как отметили аналитики, среди регионов сильнее всего удорожание почувствовали жители Атырауской, Мангистауской областей и Шымкента.
В Северо-Казахстанской области цены остались на уровне января 2023 года.
В семи из 20 регионов страны услуги пассажирского воздушного транспорта подешевели. Наибольшее снижение цен было отмечено в Западно-Казахстанской, Жамбылской и Абай областях.
Напомним, по итогам 2023 года цены на услуги в авиационной сфере для потребителей выросли на 19%.
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