Железнодорожные и авиаперевозки подорожали в Казахстане

Цены на услуги в железнодорожной сфере для потребителей выросли на 18,2%, в авиационной – на 19%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Сообщается, что по итогам 12 месяцев 2023 года железнодорожные предприятия заработали на соответствующей деятельности около 119,5 миллиарда тенге, предприятия в сфере воздушного транспорта – 731,9 миллиарда тенге. В первом случае номинальный годовой рост составил 22%, во втором – 24%,

Сообщается также, что физические объемы доходов от перевозки пассажиров у железнодорожников выросли на 4%, у воздушного сектора – на 5%.

Отмечается, что стало больше и самих клиентов. Поездами за год перевезли около 19,8 миллиона пассажиров это больше на 2,1% по сравнению с 2022 годом, а воздушным транспортом – 13,3 миллиона, это на 20,7% больше показателей 2022 года.