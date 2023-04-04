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Сегодня, 09:05
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242Фото: avtopribambas.com
Цену на автогаз повысят в Казахстане
В ряде регионов Казахстана повысят цены на сжиженный газ на заправках. Документ представлен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.
АЗРК разработало приказ, согласно которым предлагаются новые предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан.
- В Алматы цена вырастет с 65 до 75 тенге за литр
- в Алматинской области с 70 до 75 тенге
- в Восточно-Казахстанской области с 60 до 70 тенге
- в Северо-Казахстанской области с 70 до 75 тенге
- в области Абай с 60 до 65 тенге
Кроме того, увеличатся цены в отдалённых районах этих регионов.
В остальных регионах Казахстана изменение предельных цен на розничную реализацию СНГ не предусматривается.
Проект приказа находится на публичном обсуждении до 17 апреля.
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