Центр творческого развития для детей построят по поручению Токаева в Азербайджане

Фото: akorda.kz

По поручению Касым-Жомарта Токаева в азербайджанском городе Физули построят Центр творческого развития для детей имени Курмангазы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана отметил, что Центр станет подарком казахского народа азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между двумя странами.

Сообщается, что строительство центра начнётся уже в сентябре этого года и завершится в декабре 2023 года. Двухэтажное здание площадью 3100 квадратных метров будет рассчитано на 600 учащихся.

"Ключевыми направлениями работы детского центра станут вокал и музыкальные инструменты, робототехника, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъёмка. Кроме того, предусмотрено обучение ремёслам, в том числе ковроткачеству и гончарному искусству, а также различным видам спорта и хореографии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарт Токаева и выразил уверенность, что этот центр станет творческой площадкой мирового уровня для детей города Физули", - отмечается в сообщении пресс-службы президента РК.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В рамках визита запланированы переговоры президентов Казахстана и Азербайджана в узком и в расширенном форматах. Ожидается, что главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов многогранного двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров будет подписан ряд казахско-азербайджанских соглашений.

Токаев наградил президента Азербайджана орденом "Алтын Қыран".