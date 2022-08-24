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БОРТ №1 Сегодня, 14:50
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Фото: БОРТ №1

Токаев наградил президента Азербайджана орденом "Алтын Қыран"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил главу Азербайджана Ильхама Алиева орденом "Алтын Қыран", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". 

В сообщении говорится, что Алиев удостоился такой награды за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между нашими странами.

Токаев на встрече отметил, что "с большим удовольствием совершаю официальный визит в вашу страну". 

"В Казахстане вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всём мире. Человека, который привёл Азербайджан к исторической победе, восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета безопасности, в связи чем я сегодня вас поздравил во время нашей личной встречи. Вы вносите огромный вклад в развитие многостороннего, многогранного сотрудничества между нашими государствами. И в знак признания от имени всего казахского народа я сегодня хотел бы вручить вам орден "Алтын Қыран", - сказал Токаев.

Ильхам Алиев ответил, что очень горд получить данную награду.

"Со своей стороны и впредь буду делать все для того, чтобы вносить вклад в развитие наших дружественных и братских отношений. Наши народы связывают история, общие корни. Сегодня Казахстан и Азербайджан как два независимых государства, уверенно идущих по пути независимости, демонстрируют высокие темпы развития экономики и решения социальных вопросов. Растёт авторитет наших стран на мировой арене. Я рассматриваю эту награду как знак уважения всему азербайджанскому народу. Я особо горд, что получаю эту награду из ваших рук", - сказал президент Азербайджана.

Он отметил, что поддерживает курс реформ Токаева. 

"Политика, которую вы проводите, полностью отвечает национальным интересам народа Казахстана. Все цели, которые вы поставили, я уверен, будут достигнуты", - подчеркнул Алиев.

Напомним, сегодня президент Казахстана прибыл в Азербайджан с официальным визитом. 

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#официальный визит #Токаев #Ильхам Алиев
Сегодня, 14:50
269
Журналист

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