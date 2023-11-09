Центр промышленной кооперации появится на границе Казахстана и Узбекистана

На границе Казахстана и Узбекистана появится новый Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Министерство торговли и интеграции РК.

Как сообщили в ведомстве, объект расположится вблизи пунктов пропуска Атамекен (РК) и Гулистан (Узбекистан) и будет включать производственные площадки, склады для хранения товаров и оборудования, а также транспортную инфраструктуру. Это позволит ускорить доставку грузов и уменьшить затраты на логистику.

"Деятельность инфраструктурного объекта повысит эффективность перевозки товаров, а также обеспечит ускорение процесса их таможенного оформления. Запуск Центра промышленной кооперации будет способствовать увеличению товарооборота между нашими странами до 10 млрд. долларов США", - говорится в сообщении.

Центр промышленной кооперации будет стимулировать создание новых производств, рабочих мест, переработку сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также обеспечивать логистические услуги для дальнейшей транспортировки товаров.