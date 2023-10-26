Цех по изготовлению поддельных госномеров ликвидировали в Шымкенте

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области выявили цех по незаконному изготовлению поддельных государственных номерных знаков для автотранспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"На трассе Самара – Шымкент оперативники совместно с местной полицейской службой задержали автомобиль Niva по подозрению в поддельности госномеров. Выяснилось, что госномера были зарегистрированы на другой автомобиль", - сообщили в полиции.

В ходе обыска в Шымкенте оперативники выявили цех по изготовлению поддельных госномеров и задержали местного жителя.

В результате были обнаружены станок для изготовления госномеров, более 100 номерных знаков и 101 голограммная наклейка.



