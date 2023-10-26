Цех по изготовлению поддельных госномеров ликвидировали в Шымкенте
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Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области выявили цех по незаконному изготовлению поддельных государственных номерных знаков для автотранспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"На трассе Самара – Шымкент оперативники совместно с местной полицейской службой задержали автомобиль Niva по подозрению в поддельности госномеров. Выяснилось, что госномера были зарегистрированы на другой автомобиль", - сообщили в полиции.
В ходе обыска в Шымкенте оперативники выявили цех по изготовлению поддельных госномеров и задержали местного жителя.
В результате были обнаружены станок для изготовления госномеров, более 100 номерных знаков и 101 голограммная наклейка.
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