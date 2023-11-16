ЦАХАЛ нашел в больнице "Аш-Шифа" нашли технику и штаб ХАМАС

Израильские военные продолжают прочесывать здание больницы "Аш-Шифа" в Газе. В ходе операции уже обнаружены вооружение, военное оборудование и командный штаб движения ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мы обнаружили в больнице вооружение, разведданные, военную технику и оборудование. Кроме того, мы обнаружили командный штаб, средства связи, принадлежащие ХАМАС. Оборудование и материалы проверяются нашими разведслужбами", - сказал он на вечернем брифинге.

Хагари добавил, что израильские военные "продолжают прочесывать больницу целенаправленно и на основании разведданных".

Наземная операция в медицинском центре "Аш-Шифа" вызвала ожесточенную реакцию в арабском мире. Телеканал Al Mayadeen обвинил израильских военных в том, что те открыли огонь по работникам больницы.

В ЦАХАЛ заявили, что перед тем как войти в больницу, израильские военные столкнулись с отрядами вооруженных террористов с взрывчаткой, которые были уничтожены в результате боя. Также, по словам израильской стороны, в больницу была доставлена гуманитарная помощь.

ХАМАС предложило ООН сформировать международный комитет для проверки больниц в секторе Газа, чтобы опровергнуть обвинение в их использовании для сокрытия пленных. Также движение возложило на президента США Джо Байдена ответственность за операцию израильской армии против больницы.

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле высказала мнение, что операция Израиля в больнице "Аш-Шифа" является преступлением против человечности.