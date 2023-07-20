ЦА стала более привлекательной, и главную скрипку в ней играет Казахстан – политолог

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Член национального курултая Бурихан Нурмухамедов поделился с корреспондентом BaigeNews.kz своим видением о перспективах международного сотрудничества нашей страны в регионе и мире, а также дал оценку прошедшему накануне визиту президента РК Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию.

Эксперт выделил несколько пластов, которые определяют роль Казахстана на сегодня. Во-первых, он отметил, что встреча Главы государства с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом говорит о стремлении наших стран выйти на новый уровень сотрудничества.

"Надо смотреть с учетом ситуации в мире, связанной с геополитической напряженностью из-за войны в Украине, столкновением Запада и России, отношений с Китаем. В этом контексте выстраивание хороших отношений с еще одним достаточно серьезным и крупным центром в лице Саудовской Аравии это для Казахстана принципиально важно. В этом отношении сделано много знаковых предложений, направленных на усиление инвестиционной привлекательности Казахстана и так далее", - отметил он.

Вторым моментом политолог выделил вопрос конкуренции между различными центрами в плане стремления повлиять на страны Центральной Азии.

"С одной стороны это Евросоюз, с другой - Турция, с Юга – Индия, Пакистан. Ну и теперь Арабский Восток видит определенную заинтересованность. И это неслучайно, потому что влияние одного из центров в лице России ослабевает. И в рамках санкций, которые Запад применил, есть стремление, чтобы вывести Центральную Азию из-под вторичных санкций, и чтобы через это регион не пошла поддержка в сторону России. Поэтому ЦА стала привлекать к себе внимание в последние год-два", - сказал Нурмухамедов.

Третий момент, по его словам, заключается в том, что Центральную Азию (ЦА) хотят видеть неким целостным регионом.

"Это очень важный момент. В последние годы оформляются определенные формы взаимоотношений с регионом - так называемые "Центральная Азия +": ЦА+ЕС, ЦА+Китай, ЦА+США. И теперь появляется ЦА+страны Залива. В Саудовской Аравии прошла вот такая встреча. Условно говоря, зарубежные игроки хотели бы видеть этот регион более сплоченным и единым и работать не только в двусторонним, но и в многостороннем формате", - пояснил эксперт.

Политолог отметил, что несмотря на то, что существуют консультативные встречи глав государств стран Центральной Азии и есть стремление в выработке некой общей сбалансированной позиции региона во внешней политике, эта задача остается сложной.

"Каждая страна центральноазиатского региона предлагает что-то своё. Некоторые из них звучат в унисон, но далеко не все. Нет каких-то обобщённых предложений от региона. Я думаю, что эти разные позиции играют не в пользу наших стран", - констатировал он.

Нурмухамедов также обратил внимание на расширение Шанхайской организации сотрудничества, в которую вступили Иран, Пакистан, Индия.

"Теперь встал вопрос о зоне ответственности ШОС. Ведь в начале была Центральная Азия. Теперь кроме вопросов экономического сотрудничества появляются вопросы безопасности и так далее. Получается, что раздувание зоны ответственности произошло, и Центральная Азия выходит отдельно. Тогда другие центры в условиях обострения отношений России с Западом начинают к ЦА относиться как к очень важному региону", - добавил он.

По словам политолога, у Казахстана есть все шансы претендовать на главную роль в центральноазиатском регионе в свете его сотрудничества с другими центрами.

"Казахстан о своих приоритетах заявил. В таком формате как "Центральная Азия +" всегда стоит вопрос о том, кто в этих отношениях играет главную скрипку в регионе. Свои определенные амбиции имеет Узбекистан. Но в силу предыдущей изоляционной политики, которая была при первом президенте, они еще не наработали достаточный ресурс в плане взаимодействия с остальным миром. Но в этом направлении очень много делается, надо признать. Безусловно, лидером по многим вопросам выступает Казахстан", - сказал Нурмухамедов.

По его словам, в вопросах экономического развития, рыночных отношений, а также лидерства по привлечению инвестиций наша страна закономерно выступает одним из лидеров в центральноазиатском регионе.

"То есть те страны, которые хотят с регионом взаимодействовать, не могут пройти мимо Казахстана. Это большая страна, много ресурсов, большие капиталы, хороший инвестиционный климат, решаются вопросы безопасности. В плане развития демократических институтов, прав человека и т.д. в этом отношении Казахстан свою роль показывает. Наш президент безусловно хочет использовать наши преимущества в плане еще большего укрепления позиции Казахстана как в регионе, так и в целом в мире", - добавил политолог.

В заключение эксперт назвал важным моментом то, что во многих странах в регионе решены электоральные вопросы.