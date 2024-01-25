Труп мужчины нашли в колодце в Таразе
Сегодня, 09:31
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Сегодня, 09:31Сегодня, 09:31
110Фото: svoja-voda.ru
Труп неизвестного мужчины обнаружил внутри колодца участковый, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.
"При патрулировании обслуживаемой территории участковый инспектор полиции обнаружил внутри колодца, расположенного позади дома одного из микрорайонов Тараза, труп неизвестного мужчины в возрасте 50-60 лет без признаков насильственной смерти", - сообщили в пресс-службе.
Личность мужчины устанавливается.