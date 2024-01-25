  • 25 Января, 10:05
  • BAIGENEWS

Труп мужчины нашли в колодце в Таразе

Сегодня, 09:31
АВТОР
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svoja-voda.ru Сегодня, 09:31
Сегодня, 09:31
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Фото: svoja-voda.ru

Труп неизвестного мужчины обнаружил внутри колодца участковый, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

"При патрулировании обслуживаемой территории участковый инспектор полиции обнаружил внутри колодца, расположенного позади дома одного из микрорайонов Тараза, труп неизвестного мужчины в возрасте 50-60 лет без признаков насильственной смерти", - сообщили в пресс-службе.

Личность мужчины устанавливается.

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