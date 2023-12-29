Тройное убийство в Петропавловске: полицейские ищут орудие преступления

В Петропавловске по горячим следам задержали подозреваемых в тройном убийстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В собственном доме в Рабочем посёлке с признаками насильственной смерти обнаружены тела трёх человек - семейной пары и их 17-летнего сына. Семья много лет занималась ритуальным бизнесом, а подросток учился в 11 классе одной из городских школ.

"28 декабря в 13:25 поступило телефонное сообщение о том, что были обнаружены три тела без признаков жизни, Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 99 часть 2 пункт 1 УК РК (Убийство двух и более лиц). Оперативно установлены и задержаны два жителя областного центра. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УП Петропавловска", - сообщил заместитель начальника ДП СКО Енбек Сембин.

На месте преступления работает следственная группа. Сотрудники с металлоискателями и лопатами обследуют улицу в поисках орудия преступления. Что же стало причиной жестокого убийства, теперь предстоит выяснять правоохранителям. Дело на контроле у областной прокуратуры и департамента полиции.