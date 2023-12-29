Тройное убийство произошло в Петропавловске

В Петропавловске произошло тройное убийство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.

По неофициальным данным, в одном из домов в Рабочем посёлке 28 декабря обнаружены тела троих человек: мужчины, женщины и их несовершеннолетнего сына.

У семьи был бизнес, связанный с ритуальными услугами.

Обстоятельства убийства пока неизвестны. Официального заявления от областного департамента полиции пока не было.