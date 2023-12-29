  • 29 Декабря, 05:44
  • BAIGENEWS

Тройное убийство произошло в Петропавловске

Сегодня, 05:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 05:18
Сегодня, 05:18
85
Фото: BaigeNews.kz

В Петропавловске произошло тройное убийство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.

По неофициальным данным, в одном из домов в Рабочем посёлке 28 декабря обнаружены тела троих человек: мужчины, женщины и их несовершеннолетнего сына.

У семьи был бизнес, связанный с ритуальными услугами.

Обстоятельства убийства пока неизвестны. Официального заявления от областного департамента полиции пока не было.

Самое читаемое

Наверх