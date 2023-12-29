Тройное убийство произошло в Петропавловске
Сегодня, 05:18
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Сегодня, 05:18Сегодня, 05:18
85Фото: BaigeNews.kz
В Петропавловске произошло тройное убийство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.
По неофициальным данным, в одном из домов в Рабочем посёлке 28 декабря обнаружены тела троих человек: мужчины, женщины и их несовершеннолетнего сына.
У семьи был бизнес, связанный с ритуальными услугами.
Обстоятельства убийства пока неизвестны. Официального заявления от областного департамента полиции пока не было.
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