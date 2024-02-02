Троих акимов оштрафовали в ВКО

В Восточно-Казахстанской области к административной ответственности привлекли троих акимов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Прокуроры Шемонаихинского района выявили факты неправомерного заключения прямых договоров о государственных закупках.

В надзорном органе сообщили, что аппарат акима Шемонаихи заключил три договора на выполнение работ по зимнему содержанию дорог на общую сумму 27,2 миллиона тенге.

"Учитывая, что характер работ однородный, но при этом общая стоимость превышала три тыясчи МРП, указанные закупки подлежали проведению в конкурентной среде", - отметили в прокуратуре.

Аналогичные нарушения допущены акимами Зевакинского и Вавилонского сельских округов.

В итоге акимов Шемонаихи, Зевакинского и Вавилонского сельских округов оштрафовали на 100 МРП каждого.