Три команды студентов из Казахстана примут участие в мировом финале олимпиады ICPC

Команды Казахстанско-Британского технического университета, Astana IT University и Международного университета информационных технологий прошли в финал международной олимпиады по программированию International Collegiate Programming Contest, передаёт BaigeNews.kz.

В декабре в стенах КБТУ прошёл полуфинал международной командной олимпиады "ICPC Northern Eurasia Finals – 2022-2023". В чемпионате приняли участие 60 сборных из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и регионов Казахстана.

Команда КБТУ заняла второе место. Представители AITU награждены дипломом второй степени.

В ноябре команда МУИТ приняла участие в ICPC World Finals 2022 Dhaka в столице Бангладеша Дакке. Студенты Айбар Куанышбай, Батырхан Алтынбеков и Дінмұхаммед Шорманхан заняли 25-е место и квалифицировались на финал 2023 года. Он пройдёт в Египте.