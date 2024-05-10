Три человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области
Сегодня, 15:36
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Сегодня, 15:36Сегодня, 15:36
519Фото: ДП Актюбинской области
В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Самара-Шымкент погибло трое человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Актюбинской области.
"9 мая на автодороге Самара-Шымкент вблизи п.Иргиз произошло столкновение автомашины ВАЗ и движущегося в попутном направлении грузовой автомашины МАН. В результате ДТП водитель "легковушки" и двое его пассажиров скончались", - говорится в сообщении.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.
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