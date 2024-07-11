Тренерский штаб обновили в "Барысе"

В столичном хоккейном клубе "Барыс" представили новый тренерский штаб, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее наставником команды был назначен Дэвид Немировски. В его штаб вошли Евгений Королёв и Талгат Жайлауов, уже знакомые болельщикам по работе в "Барысе", а также Макс Маркович, который ранее работал с Немировски в "Сибири", и Стив МакГичи, отвечающий за физическую подготовку хоккеистов.

BaigeNews.kz ранее писал, какие изменения после смены тренера ожидают хоккейную дружину.