Тренерский штаб обновили в "Барысе"
Сегодня, 06:45
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Сегодня, 06:45Сегодня, 06:45
101Фото: hcbarys.kz
В столичном хоккейном клубе "Барыс" представили новый тренерский штаб, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее наставником команды был назначен Дэвид Немировски. В его штаб вошли Евгений Королёв и Талгат Жайлауов, уже знакомые болельщикам по работе в "Барысе", а также Макс Маркович, который ранее работал с Немировски в "Сибири", и Стив МакГичи, отвечающий за физическую подготовку хоккеистов.
BaigeNews.kz ранее писал, какие изменения после смены тренера ожидают хоккейную дружину.
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