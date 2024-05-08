"Барыс" объявил о назначении нового главного тренера

Хоккейный клуб "Барыс" объявил о назначении на пост главного тренера Дэвида Немировски, передает BaigeNews.kz.

Контракт с Немировски рассчитан на один сезон – на год.

Дэвид Немировски работает в КХЛ с 2015 года. После отработки спортивным директором в "Адмирале" он на протяжении четырёх сезонов возглавлял нижегородское "Торпедо", при нём команда трижды играла в плей-офф Кубка Гагарина, отметили в клубе. В минувшем сезоне Немировски провел в новосибирской "Сибири" в качестве главного тренера.

"Мы провели кропотливую работу по выбору главного тренера и решили остановиться на кандидатуре Немировски. Дэвид не понаслышке знает об Астане и Казахстане, ещё будучи игроком он провёл сезон в "Барысе". Теперь же мы увидим его в другом качестве. В ближайшее время мы объявим обновлённый тренерский штаб и продолжим комплектование состава на предстоящий сезон, - сообщил генеральный менеджер клуба "Барыс" Олег Болякин.

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