Требуется комплексный подход - Смаилов о импортозамещении в Казахстане

Вопросы развития импортозамещения и повышения экспортного потенциала казахстанских товаров и услуг рассмотрены на заседании Совета отечественных предпринимателей под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство

Глава правительства отметил, что благодаря принятым мерам за последние годы наблюдается рост объема экспорта обрабатывающей промышленности. При этом у Казахстана имеется достаточный потенциал для организации местного производства значительной части импортируемых товаров.

"В этой работе важно максимально задействовать свои кадры, сырье и товары. Другими словами, все то, что называется внутристрановой ценностью. Правительством будет продолжена работа по созданию благоприятных условий для развития конкурентоспособных предприятий", — сказал Алихан Смаилов.

В ходе заседания с участием руководства центральных госорганов, акиматов и нацкомпаний, представителей НПП "Атамекен" и бизнеса обсуждены вопросы технического регулирования, сертификации, трансферта и внедрения передовых технологий, локализации и декарбонизации производств, повышения доступности финансирования, обеспечения предприятий сырьем, госзакупок и оказания мер господдержки, совершенствования законодательства.

По всем актуальным вопросам, поднятым бизнесом, были даны подробные комментарии со стороны госорганов, институтов развития и акиматов.

В своем докладе министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев отметил, что по итогам 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот обрабатывающей промышленности составил 74,2 миллиарда долларов, увеличившись на 12%.

За 2023 год между крупными заказчиками и казахстанскими производителями заключено 179 долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов на сумму 66 миллиардов тенге. Кроме того, для обеспечения собственных нужд крупные компании ("Казахмыс", ERG, "Казцинк") создают вокруг себя пояс МСБ.

Для стимулирования импортозамещения запущен механизм поставки сырья внутренним переработчикам по доступным ценам. На сегодня заключено 25 соглашений по трем основным видам металлов – алюминий, медь, свинец. Это позволит углубить переработку и расширить номенклатуру выпускаемых в республике товаров.

В целях обеспечения широкого доступа предприятий к инфраструктуре совершенствуется деятельность специальных экономических и индустриальных зон.

Параллельно ведется работа по реализации инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, направленных как на импортозамещение, так и ориентированных на экспорт. По итогам прошлого года запущено 170 проектов на 930 миллиардов тенге, создано более 12 тысяч постоянных рабочих мест. В частности, налажено производство таких импортозависимых товаров, как краски и лаки, арматура, спецодежда, медицинская мебель, теплоизоляционные материалы, лифты.

В 2024 году запланирована реализация 180 проектов на сумму 1,5 триллиона тенге с созданием более18 тысяч рабочих мест. В их числе ферросплавный завод в Павлодарской области, производство компонентов грузовых автомобилей чугунным литьем в Костанайской области, кузнечно-бандажный комплекс в Павлодарской области, заводы по выпуску бытовой техники в Алматинской области и компонентов для ветроэнергетических установок в Карагандинской области.

Подводя итоги обсуждения, премьер-министр подчеркнул, что развитие импортозамещения является важным фактором обеспечения устойчивости экономики.

"Здесь требуется комплексный подход. В этих целях правительством принята Программа развития внутристрановой ценности и экспортоориентированных производств. В частности, реализуются меры по стимулированию роста производства казахстанских товаров через расширение номенклатуры и дозагрузку действующих предприятий", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, важными задачами также станут своевременное обновление основных фондов предприятий и запуск новых производств.

"В целях повышения локализации производств проекты должны быть обеспечены доступным финансированием, в том числе через внебюджетные источники и расширение механизмов гарантирования. Это позволит предприятиям успешно конкурировать с зарубежными поставщиками", — отметил премьер-министр.

В рамках заседания заместитель руководителя аппарата правительства Аскар Биахметов также доложил о ходе рассмотрения вопросов бизнеса, ранее поднятых на заседаниях Совета отечественных предпринимателей. В частности, рассмотрено свыше 100 вопросов по таким направлениям, как транспорт, агропромышленный комплекс, энергетика, горно-металлургический комплекс, нефтегазовый сектор и развитие человеческого капитала. Все проблемные вопросы бизнеса находятся на контроле правительства, по ним проводится соответствующая работа.