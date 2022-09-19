Траур в Кыргызстане и жертвы в Таджикистане – в чём причины пограничного конфликта?

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19 сентября в Кыргызстане объявлено днем национального траура. Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября объявлено днем национального траура в Кыргызстане, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на администрацию президента Кыргызской республики.

По сообщениям BBC, Таджикистан и Кыргызстан заявили, что в результате столкновений на границе двух стран в общей сложности погибли 94 человека, более 150 получили ранения. Взаимные обстрелы и нападения на приграничные села, в которых стороны обвиняют друг друга, начались 14-го сентября.

Судя по воскресным заявлениям правительств двух стран, общее число жертв конфликта достигло 94. Власти Кыргызстана сообщили, что в результате противостояния в приграничной Баткенской области погибли 59 человек, а еще 144 получили ранения.

Министерство иностранных дел Таджикистана также впервые назвало число пострадавших с таджикской стороны. На странице ведомства в "Фейсбуке" сообщается о 35 убитых и 25 раненых таджикских гражданах, среди которых, как утверждает Душанбе, есть женщины и дети.

Стороны обвиняют друг друга в использовании во время боев танков, минометов, реактивной артиллерии и боевых беспилотников.

BBC сделала аналитический обзор причин конфликта. Зарубежные аналитики считают, что главным источником разногласий между странами является территориальный вопрос в самом отдаленном регионе Кыргызстана - Баткенской области, которая граничит как с Узбекистаном, так и с Таджикистаном. На территории области находятся семь анклавов (территорий одного государства, окруженных другим), и начало этого вооруженного конфликта вспыхнуло вблизи второго по величине анклава в регионе, Воруха. Там проживает 35 тысяч граждан Таджикистана.

Проблемным вопросом на этом участке является дорога, которая соединяет основную территорию Таджикистана и Ворух. По ранним советским картам (Кыргызстан и Таджикистан опираются на карты разных годов в переговорах о делимитации границы) эта дорога относилась к территории Таджикской ССР, а по более поздним - уже является территорией Киргизской ССР. Более того, эта дорога только один из 70 неописанных в Баткенской области, их суммарная площадь составляет 210 тысяч гектаров - территория чуть меньше площади Люксембурга.

Процесс демаркации и делимитации кыргызско-таджикской границы начался в 2002 году после того, как Таджикистан оправился от гражданской войны в стране (которая шла с 1992-1997 годы). Между Кыргызстаном и Таджикистаном осталось еще 308 километров неописанной границы (32% всей протяженности), по которым власти двух стран не могут договориться.

Переговоры усложняются тем, что Таджикистан в своей позиции опирается на карты 1924-1939 годов, а Кыргызстан - на карты 1958-1959 и 1989 годов. Поэтому, за 20 лет на границе произошло почти 100 столкновений, отношения жителей приграничья ухудшаются с каждым годом в связи с тем, что жертвы по обе стороны растут.

Предыдущий крупный конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел весной 2021 года и унес жизни 55 человек, число пострадавших по обе стороны границы достигло 205 человек.

Многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома и вернулись к сожжённым жилищам. Правительства обоих стран приложили все усилия, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру, однако за последние несколько дней многих из новопостроенных домов были снова сожжены.

При этом экономически как Баткенская область Кыргызстана, так и Согдийская область Таджикистана (где проходит условная граница) являются самыми отдаленными и самыми экономически бедными регионами, их население страдает от безработицы и частой засухи. Основной источник дохода для жителей обоих регионов - сельское хозяйство. Поэтому война в этом регионе является губительной для обеих сторон.

Ранее мы писали, что 14 сентября ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась, ООН готова помочь решить пограничный спор Кыргызстана и Таджикистана, а