Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась

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Ситуация на границе Кыргизстана и Таджикистана вновь обострилась, сообщает BaigeNews.kz .

Главы внешнеполитических ведомств двух стран после начала нового боевого столкновения на таджикско-кыргызской границе провели телефонный разговор, об этом пишет таджикское подразделение информагентства Sputniknews. Однако это не привело к прекращению огня.

Кыргызское подразделение этого же информагентства сообщает, что сегодня созывается внеочередное заседание Жогорку Кенеша, где депутаты обсудят ситуацию на кыргызско-таджикской границе.

Сегодня рано утром погранслужба Кыргызстана заявила об обстреле приграничных территорий военнослужащими Таджикистана, столкновения идут по всему периметру границы в Баткенской области. Ведомство назвало действия таджикской стороны вероломной атакой. МИД Кыргызстана вручил ноту протеста Таджикистану, заявив о нарушении ранее достигнутых договоренностей.

В свою очередь, таджикская сторона перекладывает вину на соседей:

"Около 04:50 утра по местному времени кыргызская сторона обстреляла заставу "Душанбе" погранотряда "Исфара" тяжелым орудием" - сообщала погранслужба Таджикистана. "К этому моменту перестрелка ведется с обеих сторон почти по всему периметру границы между странами, что подтверждают жители нескольких населенных пунктов в Исфаре и Бободжон-Гафуровском районе", - пишет Спутник Таджикистана.

Кыргызстан сообщает о многочисленных пострадавших из-за обстрелов на границе, их число увеличилось до 18 человек, кыргызстанцы госпитализированы в Баткенскую областную больницу, сообщил Минздрав Кыргызской республики.

Напомним, что конфликт обострился 14 сентября, ответственность за это стороны возлагают друг на друга.

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, 519 из них уточнены, остальная часть остается неописанной. Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где села, а иногда и дома жителей двух республик расположены рядом, что затрудняет работу по определению линии границы. Из-за этой неопределенности между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом нередко применяется и оружие, что приводит к человеческим жертвам.