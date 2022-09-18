ООН готова помочь решить пограничный спор Кыргызстана и Таджикистана

По его словам, генеральный секретарь Антониу Гутерриш с большой тревогой следит за эскалацией насилия на кыргызско-таджикской границе.

"Генеральный секретарь призывает руководство Кыргызстана и Таджикистана начать диалог для устойчивого прекращения огня. Обе стороны должны в полной мере использовать существующие на местах механизмы для разрядки напряженности", - отметил Дюжаррик.

14 сентября таджикские военные обстреляли приграничную территорию Кыргызстана в пяти местах. После переговоров перестрелка прекратилась. 16 сентября Погранслужба КР заявила об обстреле приграничных территорий со стороны РТ, столкновения начались по всему периметру госрубежей в Баткенской области.

Ведомство назвало действия таджикских пограничников вероломной атакой. МИД Кыргызстана вручил ноту протеста Таджикистану, заявив о нарушении ранее достигнутых договоренностей. Силовые структуры КР сообщили, что таджикская сторона использует тяжелую технику, в том числе РСЗО "Град", с целью захвата кыргызской территории.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня по всей линии границы с 16 сентября. Были созданы соответствующие комиссии двух стран. Позже Погранслужба КР заявила, что военнослужащие РТ нарушили договоренности и снова открыли огонь.