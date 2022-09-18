open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • ООН готова помочь решить пограничный спор Кыргызстана и Таджикистана
Sputnik / Владимир Астапкович Сегодня, 02:53
119
Фото: Sputnik / Владимир Астапкович

ООН готова помочь решить пограничный спор Кыргызстана и Таджикистана

Организация Объединенных Наций готова помочь руководству Кыргызстана и Таджикистана в решении пограничного спора, если стороны попросят об этом, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sputnik.kg.
 
По его словам, генеральный секретарь Антониу Гутерриш с большой тревогой следит за эскалацией насилия на кыргызско-таджикской границе.
 
"Генеральный секретарь призывает руководство Кыргызстана и Таджикистана начать диалог для устойчивого прекращения огня. Обе стороны должны в полной мере использовать существующие на местах механизмы для разрядки напряженности", - отметил Дюжаррик.

14 сентября таджикские военные обстреляли приграничную территорию Кыргызстана в пяти местах. После переговоров перестрелка прекратилась. 16 сентября Погранслужба КР заявила об обстреле приграничных территорий со стороны РТ, столкновения начались по всему периметру госрубежей в Баткенской области.

Ведомство назвало действия таджикских пограничников вероломной атакой. МИД Кыргызстана вручил ноту протеста Таджикистану, заявив о нарушении ранее достигнутых договоренностей. Силовые структуры КР сообщили, что таджикская сторона использует тяжелую технику, в том числе РСЗО "Град", с целью захвата кыргызской территории.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня по всей линии границы с 16 сентября. Были созданы соответствующие комиссии двух стран. Позже Погранслужба КР заявила, что военнослужащие РТ нарушили договоренности и снова открыли огонь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:53
119
Журналист
Наверх