Трассу закрыли из-за угрозы схода лавин в ВКО
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Из-за угрозы схода снежных лавин 14 января с 18:00 на автодороге Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын ограничили движение для транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.
В частности, движение для всех видов транспортных средств ввели на участке с 6 по 166 километр трассы Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын, рассказали в ДП области.
15 января на большей части территории страны ожидаются морозы, на востоке, юге, юго-востоке сохранится неустойчивый характер погоды, ожидается снег. В целом по республике синоптики прогнозируют туман, гололёд, метель и порывистый ветер.
Из-за снега, метели, плохой видимости и гололёда "КазАвтоЖол" ввёл ограничение движения транспорта на 42 участках трасс в девяти регионах Казахстана.
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