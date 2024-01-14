Из-за непогоды трассы закрыты в девяти областях Казахстана

Из-за снега, метели, плохой видимости и гололёда "КазАвтоЖол" ввёл ограничение движения транспорта на 42 участках дорог республиканского значения в девяти регионах, передаёт BaigeNews.kz.

В области Абай закрыты пять участков трасс:

"Омск-Майкапшагай", 733-906 км, участок от Семея до села Калбатау;

"Усть-Каменогорск-Семей", 103-198 км, участок от границы Восточно-Казахстанской области до Семея;

"Омск-Майкапшагай", 910-1002 км, участок от села Калбатау до села Кокпекты;

"Алматы-Усть-Каменогорск", 615-1013, км, участок от границы Жетысуской области до границы Восточно-Казахстанской области;

"Таскескен-Урджар", 0-75 км, участок от села Таскескен -до села Урджар.

В Акмолинской области – 14 участков:

"Астана-Петропавловск", 18-234 км, участок от Астаны до Щучинска;

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау", 35-51км, участок от города Кабанбай -Батыра до границы Карагандинской области;

"Астана-Ерейментау-Шидерты", 16-200 км, участок от Астаны до границы Павлодарской области;

"Жезказган-Петропавловск" 377-440 км, участок от границы Костанайской области до города Державинск;

"Екатеринбург-Алматы", 917-1181 км, участок от села Жаксы до посёлка Акмешит;

"Жаксы-Есиль-Бузулук", 0-82 км, участок от села Жаксы до посёлка Бузулук;

"Жезказган-Петропавловск" 537-552 км, участок от посёлка Бузулук до посёлка Сурган;

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" 232-260 км, участок от границы Костанайской области до посёлка Сурган;

"Кокшетау-Рузаевка", 0-61 км, участок от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области;

"Жезказган-Петропавловск", 440-537км, участок от города Державинск до посёлка Бузулук;

"Астана-Коргалжын", 42-124 км, участок от села Отемыс до посёлка Коргалжын;

"Кокшетау-Атбасар", 107-184 км, участок от села Балхашино до города Атбасар;

"Астана-Петропавловск", 304-341 км, участок от города Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области.

В Восточно-Казахстанской области – четыре участка

"Усть-Каменогорск-Семей", 10-103 км, участок от села Герасимовка до границы Абайской области;

"Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" 6-166 км, участок от села Ушановское до города Алтай;

"Алматы-Усть-Каменогорск", 1013-1048 км, участок от границы Абайской области до поворота на село Уланское;

"Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ", 105-123 км, участок от города Шемонайха до ганицы с РФ.

В области Жетысу – два участка

"Ушарал-Достык", 84-184 км, участок от села Коктума до станции Достык;

"Алматы-Усть-Каменогорск", 557-615 км, участок от города Ушарал до ганицы Абайской области.

В Карагандинской области – два участка

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау", 51-101 км, участок от Акмолинской области до посёлка Нура;

"Кызылорда-Павлодар", 970-1135 км, участок от Караганды до границы Павлодарской области;

В Костанайской области – три участка

1."Жезказган-Петропавловск", 339-377 км, участок от Аркалыка до границы Акмолинской области;

2."Костанай-Аулиеколь-Сурган" 218-232 км, участок от села Октябрьское до границы Акмолинской области;

3."Жезказган-Петропавловск", 252-335 км, участок от Аркалыка до границы Улытауской области.

В Павлодарской области – четыре участка

"Астана-Ерейментау-Шидерты", 200-259 км, участок от границы Акмолинской обл до посёлка Шидерты;

"Ленинский-Иртышск-Русская Поляна", 100-263 км, участок от села Актогай до границы РФ;

"Омск-Майкапшагай", 191-300 км, участок от ганицы с РФ до посёлка Качиры;

"Кызылорда-Павлодар", 1135-1206 км, участок от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты.

В Северо-Казахстанской области – семь участков

"Кокшетау-Рузаевка", 61-91 км, участок от границы Акмолинской области до Саумалколя;

"Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-граница РФ", 213-280 км, участок от села Кишкенеколь до границы с РФ;

"Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" 62-228 км, участок от села Возвышенка до села Рощинское;

"Рощинское-Корнеевка-Волошинка" 0-87 км, участок от села Рощинское до села Волошинка;

"Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" 0-119 км, участок от села Волошинка до села Тимирязево;

"Тимирязево-Сарыколь-граница области", 0-32 км, участок от села Тимирязево до границы Костанайской области;

"Астана-Петропавловск", 341-473 км, участок от границы Акмолинской области до села Бесколь.

В области Улытау – один участок

"Жезказган-Петропавловск" 137-252 км, участок от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

По информации "КазАвтоЖола", к этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 391 единиц техники и 592 человек.