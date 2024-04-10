  • 10 Апреля, 20:48
  • BAIGENEWS

Трассу от границы СКО до Атбасара закроют в Казахстане

Сегодня, 19:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 19:43
Сегодня, 19:43
135
Фото: pxhere.com

Перелив талых вод произошёл на участке трассы республиканского значения. Для безопасности водителей проезд по дороге решили закрыть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

"10 апреля с 20:00 в связи с поднятием уровня талых вод и перелива через проезжую часть будет временно закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке дороги республиканского значения "Екатеринбург-Алматы" с 856 по 997 километры (от границы СКО до Атбасара)", - сказано в сообщении.

Ранее в министерстве водных ресурсов сообщили, что среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Половодье продолжается, ведётся ежечасный мониторинг.

Самое читаемое

Наверх