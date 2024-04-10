О ситуации на водохранилищах в Казахстане проинформировали в Минводы

О ситуации на водохранилищах в Казахстане проинформировали в министерстве водных ресурсов и ирригации. Ведомство обеспечивает безопасную работу гидротехнических сооружений для пропуска паводковых вод и их сбора, передаёт BaigeNews.kz.

По данным министерства, в Костанайской области пик паводка прошёл. Приток воды в водохранилища идёт на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. В них собрано 489 миллионов кубометров воды. Они будут использованы на сельскохозяйственные нужды.

Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%. Пик половодья по Сергеевскому водохранилищу ещё не прошёл, обстановка остаётся стабильно напряжённой. Специалисты Казводхоза ведут круглосуточную работу по регулированию стока.

В Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 68%. Ожидается вторая волна половодья по реке Жайык.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение трёх крупных водохранилищ составляет 84,6%. Увеличивается приточность воды к Бухтарминскому и Шульбинскому водохранилищам за счёт боковых притоков. Половодье ожидается на этой неделе.

Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Половодье продолжается, ведётся ежечасный мониторинг.

В Актюбинской области два крупных водохранилища наполнены на 98%. Половодье завершилось. Паводковая ситуация стабилизировалась. За время половодья в водохранилищах собрано более 218 миллионов кубометров воды. В дальнейшем их используют на сельскохозяйственные нужды.

4 крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошёл. За время половодья в водохранилищах собрано более 192 миллионов кубометров воды. Её также используют для сельскохозяйственных нужд.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов находится в Западно-Казахстанской области и регулирует работу по безопасному пропуску паводковых вод и сбору талой воды в водохранилищах.