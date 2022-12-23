"Транстелеком" опроверг информацию о сотрудничестве с российским хостинг-провайдером

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АО "Транстелеком" опровергло информацию о сотрудничестве с российским хостинг-провайдером RuVDS, передаёт BaigeNews.kz.

20 декабря на сайте газеты "Коммерсантъ" появилась статья "Ударные стойки Казахстана", из которой следовало, что российские операторы дата-центров выходят на рынок Казахстана.

Автор публикации отмечал, что "российский хостинг-провайдер RuVDS запускает дата-центры в Казахстане - в Алматы и Астане, совместно с местным "Транстелекомом". Инвестиции в проект, пояснили в RuVDS, составят 50 миллионов рублей. Средства пойдут на закупку серверного оборудования и обустройство герметичных зон".

Эта информация не соответствует действительности, заявили в "Транстелекоме".

"АО "Транстелеком" (Казахстан) не сотрудничает с хостинг-провайдером RuVDS и какого-либо сотрудничества в ближайшее время с вышеуказанным провайдером не планируется. "Транстелеком" как один из крупнейших операторов связи располагает собственными коммерческими ЦОДами на территории РК (10 дата-центров в девяти регионах страны, в том числе в Алматы и Астане). Уже не в первый раз на информационном ресурсе "Коммерсантъ" публикуется материал, в котором содержатся недостоверные данные о деятельности АО "Транстелеком", - сообщили в компании.

Представители "Транстелекома" направили претензионное письмо информационному ресурсу с требованием опубликовать опровержение.