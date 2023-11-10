Транспортная прокуратура назвала главные причины высокой смертности при ДТП на трассах Казахстана
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Главная транспортная прокуратура отмечает, что невысокий уровень безопасности граждан на дорогах международного и республиканского значения всё ещё остаётся крайне актуальной проблемой, передаёт BaigeNews.kz.
В Главной транспортной прокуратуре сообщили, что по причине дорожных происшествий на транспортных магистралях страны гибнут до тысячи человек ежегодно, и более трёх тысяч граждан получают различные увечья.
Усугубляет ситуацию то, что на четверти республиканских трасс есть слепые зоны без сотовой связи. Из-за этого экстренные службы не могут вовремя попасть к пострадавшим.
Есть и иные проблемы. К примеру - трассовые медико-спасательные пункты расположены вблизи населённых пунктов, где уже, как правило, есть стационарные больницы с соответствующим медицинским резервом. Логичнее их было бы разместить на отдалённых и особо опасных участках.
Также в надзорном органе отметили, что существующий алгоритм выявления и учета аварийно-опасных мест, неэффективен, так как не учитывает все факторы, оказывающие негативное влияние на уровень безопасности дорожных участков.
Все эти проблемные вопросы ведомство представило перед правительством, которое в свою очередь для их решения определило ответственные государственные органы и организации.
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