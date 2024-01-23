Трамп заявил о прохождении тестов на умственные способности

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что дважды успешно проходил тесты на определение умственных способностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".

По словам политика, он справился с когнитивными задачами и показал успешный результат. При этом способности своих оппонентов по президентской гонке экс-глава США поставил под сомнение и призвал провести аналогичное тестирование для каждого кандидата.

"Я призвал бы провести когнитивный тест для всех, кто баллотируется на пост президента страны. Это хорошая идея. Здорово, если бы президентом стал умный человек", — отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Дональд Трамп заявил: в настоящее время США "правят дураки", а нынешнего главу Белого дома назвал самым "коррумпированным президентом в истории" страны.

Между тем кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли поставила под сомнение психическое состояние Трампа после того, как он перепутал её с Нэнси Пелоси, обвинив в ошибках во время штурма Капитолия в январе 2021 года.

Экс-президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены новые обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, так как Федеральный апелляционный суд постановил, что на тот момент он не имел президентского иммунитета.

Верховный суд США отказался решать, имеет ли бывший президент США Дональд Трамп иммунитет от судебного преследования за предполагаемую попытку отменить результаты выборов 2020 года.