Верховный суд США отказался рассматривать вопрос об иммунитете Трампа

Верховный суд США отказался на данный момент решать, имеет ли бывший президент Дональд Трамп иммунитет от судебного преследования за предполагаемую попытку отменить результаты выборов 2020 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Это успех Трампа, пытавшегося отложить рассмотрение этого дела.

Ранее в этом году Трампу было предъявлено обвинение в подрывной деятельности на выборах, но Трамп заявил, что что у него иммунитет от судебного преследования, поскольку он действовал в своем официальном качестве президента до и во время беспорядков.

Его адвокаты также неоднократно заявляли, что бывшего президента нельзя судить уголовным судом за действия, которые были связаны с отправлением им президентских обязанностей.

Однако этот довод в начале декабря был отвергнут вашингтонским окружным судьей. Трамп заявил тогда, что обжалует это решение.

Специальный прокурор Джек Смит просил Верховный суд вмешаться до приговора и решить, есть ли у Трампа иммунитет, опасаясь, что апелляционный процесс может задержать начало суда над Трампом, который должен был начаться 4 марта в Вашингтоне.

Верховный суд не объяснил свое решение, а вместо этого издал неподписанное постановление, в котором говорится: "Ходатайство о выдаче судебного приказа до вынесения приговора отклонено".

Теперь Трампу предстоит пройти апелляционный процесс, который может затянуться.

Прокурор Смит расследует предполагаемые попытки Трампа отменить результаты выборов, приведшие к беспорядкам в Капитолии 6 января.

Окружной судья Таня Чуткан, рассматривающая это дело, приостановила его рассмотрение, пока Трамп подает апелляцию.

В судебных документах Смит утверждал, что Верховный суд должен рассмотреть это дело, поскольку оно ставит "фундаментальный вопрос, лежащий в основе нашей демократии: имеет ли бывший президент абсолютный иммунитет" от судебного преследования за федеральные преступления, предположительно совершенные во время пребывания в Белом доме.

Адвокаты Трампа утверждали, что просьба об ускорении судебного разбирательства была политически мотивированной, отмечая в судебных документах, что это было частью кампании, направленной на то, чтобы "гарантировать, что президенту Трампу — ведущему кандидат в президенты от Республиканской партии и самой большая угрозе на выборах для президента Байдена — пришлось иметь дело с многомесячным уголовным процессом в разгар его избирательной кампании".

Решение означает, что Апелляционный суд округа Колумбия США должен будет рассмотреть дело, прежде чем оно может быть обжаловано в Верховном суде. Ожидается, что высшему суду США в конечном итоге придется вынести решение.

Однако апелляционный процесс может отложить дату начала судебного разбирательства, которое прокуроры надеялись провести до выборов.

На этой неделе Верховный суд Колорадо постановил, что Трамп больше не может участвовать в первичных республиканских выборах 2024 года из-за положения о восстании в 14-й поправке.

Судьи постановили, что Трамп не имеет права баллотироваться из-за его действий, связанных с беспорядками в Капитолии.

Трамп обжаловал это решение в Окружном апелляционном суде округа Колумбия. Бывший президент подал апелляцию по этому делу в Верховный суд США.

На этой неделе Трамп также подал ходатайство об отсрочке судебного разбирательства по гражданскому делу о клевете, возбужденного писательницей Э. Джин Кэрролл.

Ранее в этом году присяжные в гражданском суде пришел вынесли решение о том, что Трамп несет ответственность за предполагаемое сексуальное насилие над Кэролл.

Если апелляции Трампа затянут процесс до выборов в ноябре 2024 года, то бывший президент может вернуться в Белый дом до того, как будет закончено рассмотрение его дела — если, конечно, во-первых, станет в итоге кандидатом от Республиканской партии и, во-вторых, выиграет выборы.

Но если Трамп снова станет президентом, то в деле против него появятся новые юридические сложности.