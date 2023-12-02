Трампу грозят новые иски по делу о штурме Капитолия

Экс-президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены новые обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, так как Федеральный апелляционный суд постановил, что на тот момент он не имел президентского иммунитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Washington Post

Суд постановил, что утверждения Трампа об "украденных выборах" и обращение к американцам, которые позже отправились в Капитолий, спровоцированы его собственным желанием переизбраться.

Это решение способно начать ряд гражданских исков против Трампа, связанных с теми событиями.

"Какими бы иммунитетами ни пользовался действующий президент, в Соединенных Штатах одновременно есть только один глава исполнительной власти, и эта должность не дает пожизненного права "выйти из тюрьмы на свободу", — заявила судья Таня С. Чаткан из окружного суда США в Вашингтоне написала в своем решении.

Напомним, что Трампу уже предъявлено несколько федеральных обвинений по делу о штурме Капитолия. Повлияет ли новое решение апелляционного суда на федеральное разбирательство – пока что неизвестно. Суд по этому делу начнется 4 марта 2024 года.