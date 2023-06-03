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Тонны ядохимикатов растеклись в лесу СКО
В СКО жители района Шал акына сообщили о разливе ядохимикатов. В Департамент экологии с жалобой о разливе ядохимикатов обратились жители района Шал акына, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 7152.kz.
Шокирующее видео, в котором говорится о разливе ядохимикатов, появилось в Facebook в группе "Законопослушный гражданин". Известный блогер Толеген Иманов рассказал, что ролик прислали жители района Шал Акына Северо-Казахстанской области. В нем говорится, что 27 мая на этом месте, близ села Афанасьевка, произошел разлив аммиака - более 180 тонн. По этой причине, якобы, выгорели деревья, а местное ТОО в срочном порядке отправило своих рабочих, чтобы они как можно скорее спрятали следы аварии.
"Люди говорят, что здесь трудно дышать. Пары обжигают горло. Лес за дорогой выгорает от ядовитых паров. Говорят, что погибли лошади. Ядохимикаты текли ручьями, но об этом никто не знает, ни природоохранные службы, ни прокуратура. Жители говорят, что это уже не первый разлив. И не последний. Когда ждать следующего", - заявил блогер.
Пресс-служба Департамента экологии сообщила, что 2 июня 2023 года к ним поступило обращение сельчан по данному факту. В настоящее время, по данным ведомства, "прорабатывается вопрос об открытии внеплановой проверки в отношении хозяйствующего субъекта ТОО "Асыл Фармс" (бывший "Асыл Логистик").
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