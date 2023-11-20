Том Фелтон будет болеть за сборную Казахстана по футболу
Сегодня, 20:39
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Сегодня, 20:39Сегодня, 20:39
86Фото: instagram.com/kff_team
Голливудская звезда Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, будет болеть за сборную Казахстана по футболу в предстоящем противостоянии за выход в финальную часть Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz.
Актёр посетил офис Федерации футбола Казахстана и Музей футбола, раздал автографы детям.
"Том Фелтон сообщил, что будет болельщиком нашей сборной в сегодняшней игре", - сообщили в федерации.
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Напомним, матч между сборными Казахстана и Словении состоится в ночь с 20 на 21 ноября. Казахстанским болельщикам будет доступна прямая трансляция со стадиона в Любляне.
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