Том Фелтон будет болеть за сборную Казахстана по футболу

Голливудская звезда Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, будет болеть за сборную Казахстана по футболу в предстоящем противостоянии за выход в финальную часть Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz.

Актёр посетил офис Федерации футбола Казахстана и Музей футбола, раздал автографы детям.

"Том Фелтон сообщил, что будет болельщиком нашей сборной в сегодняшней игре", - сообщили в федерации.

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Напомним, матч между сборными Казахстана и Словении состоится в ночь с 20 на 21 ноября. Казахстанским болельщикам будет доступна прямая трансляция со стадиона в Любляне.