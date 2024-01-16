Токаеву рассказали о лидере среди регионов по ВВП

Глава государства принял акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды о социально-экономическом развитии региона за 2023 год.

Дархан Сатыбалды сообщил президенту, что по основным макроэкономическим показателям в области наблюдается положительная динамика. Объем промышленного производства увеличился на 2,5% и превысил один триллион тенге. В целях развития обрабатывающей промышленности запущено 20 проектов на общую сумму 30,2 миллиарда тенге с созданием 594 новых рабочих мест.

По его словам, в ближайшие пять лет планируется увеличить собственные доходы области на 100 миллиардов тенге.

Глава региона также отметил, что по предварительным расчетам, объем валового регионального продукта в прошлом году составил 3,8 триллиона тенге, объем продукции сельского хозяйства – 1,1 триллиона тенге. Он подчеркнул, что по этим показателям область лидирует в стране.

Также Дархан Сатыбалды отметил, что в результате диверсификации отрасли собран рекордный урожай – 3,3 миллиона тонн овощной и садовой продукции, внедряются новые подходы к сельскому хозяйству и водосберегающие технологии, способствующие повышению урожайности и экономии воды, количество субъектов предпринимательства достигло 211 тысяч, произведено продукции на 1,6 триллиона тенге.

Глава региона сообщил, что объем строительных работ составил 407,5 миллиарда тенге, введено в эксплуатацию 898,9 тысячи квадратных метров жилья, около трех тысяч семей получили новые квартиры.

Он отметил, что в прошлом году за счет бюджетных средств велось строительство 35 школ, из них 20 сданы в эксплуатацию, а в рамках проекта "Комфортная школа" за три года будет построено 63 школ, рассчитанных на 49 тысяч учащихся.

Также он сообщил, что в области к 20 населенным пунктам были подведены новые водопроводы, обновлены ветхие системы в девяти селах. Кроме того, по словам главы региона, завершилось строительство 62 газовых объектов, дополнительно к газу подключены 48 населенных пунктов.

Касым-Жомарт Токаев поручил акиму системно и качественно реализовать меры по повышению благосостояния жителей и улучшению экономической ситуации в регионе. Поставлена задача продолжить работу по обеспечению динамичного развития Туркестанской области.