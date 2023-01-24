Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане

На рассмотрение президента правительством внесён Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В документе отражены ключевые индикаторы развития предпринимательства, итоги деятельности НПП "Атамекен" и меры по решению проблем бизнеса.

Согласно докладу, по итогам 2021 года доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП составила 33,5 процента. Основной вклад в показатель обеспечен за счёт субъектов малого предпринимательства, их доля в ВВП составила 26,8 процента. С 2015 по 2020 годы доля МСП в ВВП страны выросла с 24,9 процента до 32,8 процента. По окончании реализации Национального проекта по развитию предпринимательства к 2025 году доля МСП в ВВП должна вырасти до 35 процента.

Сейчас количество действующих субъектов МСП 1,4 миллиона (рост на 5,5 процента), они обеспечивают занятость 3,5 миллиона человек (рост на 1,1 процента).

В 2021 году производительность труда в субъектах МСП выросла на 20 процентов и достигла 8 миллионов тенге на человека.

В региональном разрезе в 2021 году наибольший вклад МСП в валовый региональный продукт отмечается в Астане (59 процентов от ВРП), Алматы (47,5 процента) и Шымкенте (40,5 процента).

По результатам оказания мер господдержки по состоянию на 1 октября 2022 года открыто 5200 новых предприятий, разработано и подготовлено 47,7 тысячи документов для субъектов МСП, оказано сопровождение 48,5 тысячи проектам на 119,6 миллиарда тенге, расширен бизнес 16,9 тысячи предпринимателей.

В рамках внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности палатой "Атамекен" и правительством выявлено 9 560 требований, которые не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики.

Реформа "регулирование с чистого листа" позволит существенно снизить нагрузку на бизнес в среднем на 30 процентов и сформировать оптимальную и понятную регуляторную среду.

В докладе отмечается, что благоприятному развитию предпринимательской деятельности способствует мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, который продлён до конца 2023 года.

В соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева принят комплекс мер по ограждению предпринимателей от необоснованных проверок и исключению незаконного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса. Генеральной прокуратурой утвержден Комплексный план совместных действий по защите бизнеса на 2023 год.

B 2022 году запущена трансформация деятельности НПП "Атамекен" с фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса.